Stages d’ateliers d’expression créatrice

Bourg Tour-de-Faure Lot

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-08 15:30:00

2026-02-01 2026-02-08 2026-02-22

Pour commencer avec de la joie et de la créativité, Valérie Conquet vous propose 2 stages d’ateliers d’expression créatrice :

3 RDV Les dimanches 1 8 et 22 Février dans la salle de l’école de Tour de Faure

Ecriture de 14 h à 15 h 30

Théâtre de 16 h à 17 h 30

Bourg Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie +33 6 15 39 02 40 https://valeryconquet.wixsite.com/contact

English :

To get you started with joy and creativity, Valérie Conquet offers 2 creative expression workshops:

3 RDV Sundays 1 ? february 8 and 22 in the Tour de Faure school hall

Writing from 2 pm to 3:30 pm

Theater from 4 pm to 5:30 pm

L’événement Stages d’ateliers d’expression créatrice Tour-de-Faure a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Cahors Vallée du Lot