Stages d’automne à la base nautique Centre Nautique Nantais La Chapelle-sur-Erdre lundi 27 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-27 10:00 – 17:00

Gratuit : non De 20 à 185 € le stage selon le quotient familial Jeune Public

Ouverts à tous les enfants et ados à partir de 8 ans, de débutant à confirmé, les stages sont encadrés par des éducateurs de la base nautique municipale. À bord d’un optimist, d’un topaz, d’un 420 ou d’un laser, les enfants peuvent s’initier ou se perfectionner à la voile et découvrir leur environnement autrement.–> à partir de 8 ans révolus et jusqu’à 10 ans (jeunes en classe de CM2) du 20 au 24 octobre du 27 au 31 octobre –> à partir de 11 ans du 27 au 31 octobre Ces stages se déroulent de 10h à 17h, avec un accueil possible le matin à partir de 9h, et le soir jusqu’à 17h30. Un pique-nique froid doit être fourni pour les stages à la journée.Les inscriptions ouvrent jeudi 11 septembre à 8h. Tous les dossiers reçus avant cette échéance ne seront pas pris en compte.Renseignements et inscriptions : basenautique@mairie-nantes.fr ou 02 40 93 34 32. Cliquez ici pour plus de renseignements

Centre Nautique Nantais La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 93 34 32 02 40 93 34 32 https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/base-nautique-municipale-inscription-et-tarifs