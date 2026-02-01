Stages de cirque adultes Complexe Jean Bouin Bourg-de-Péage
Stages de cirque adultes Complexe Jean Bouin Bourg-de-Péage mardi 17 février 2026.
Stages de cirque adultes
Complexe Jean Bouin Avenue de la Première Armée Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
la séance
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 19:00:00
fin : 2026-02-17 20:30:00
Date(s) :
2026-02-17 2026-04-14
Coyotes Productions vous propose des stages de cirque pour adultes sur toute la saison 2025/2026 ! Venez nombreux !
.
Complexe Jean Bouin Avenue de la Première Armée Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 69 87 41 coyotes.productions@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Coyotes Productions is offering circus workshops for adults throughout the 2025/2026 season! Come one, come all!
L’événement Stages de cirque adultes Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-11-04 par Valence Romans Tourisme