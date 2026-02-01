Stages de cirque adultes Complexe Jean Bouin Bourg-de-Péage

Stages de cirque adultes

Complexe Jean Bouin Avenue de la Première Armée Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-02-17 19:00:00

fin : 2026-02-17 20:30:00

2026-02-17 2026-04-14

Coyotes Productions vous propose des stages de cirque pour adultes sur toute la saison 2025/2026 ! Venez nombreux !

+33 7 83 69 87 41 coyotes.productions@gmail.com

English :

Coyotes Productions is offering circus workshops for adults throughout the 2025/2026 season! Come one, come all!

