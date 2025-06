Stages de cirque au Quartier Mineur du Centre Pénitentiaire de Bordeaux Gradignan Centre Pénitentiaire Bordeaux Gradignan Gradignan

Stages de cirque au Quartier Mineur du Centre Pénitentiaire de Bordeaux Gradignan Centre Pénitentiaire Bordeaux Gradignan Gradignan lundi 21 juillet 2025 .

Stages de cirque au Quartier Mineur du Centre Pénitentiaire de Bordeaux Gradignan 21 juillet – 1 août Centre Pénitentiaire Bordeaux Gradignan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-21T14:00:00 – 2025-07-21T16:00:00

Fin : 2025-08-01T14:00:00 – 2025-08-01T16:00:00

Deux semaines de stages de cirque pluridisciplinaires à l’attention de détenus mineurs incarcérés au Centre Pénitentiaire de Bordeaux Gradignan.

Ces stages permettront de créer de la cohésion de groupe et de favoriser l’écoute, le respect. Nous espérons qu’il résonnera comme une petite lumière dans un quotidien trop souvent délétère.

Une action qui fait sens et qui ne serait pas possible sans le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine.

Centre Pénitentiaire Bordeaux Gradignan 36 rue du Bourdillat 33170 Gradignan Gradignan 33170 Bénédigues Gironde Nouvelle-Aquitaine Le Centre Pénitentiaire de Bordeaux Gradignan accueille des mineurs et des majeurs durant le temps de leurs incarcérations

Deux semaines de stages de cirque pluridisciplinaires à l’attention de détenus mineurs incarcérés au Centre Pénitentiaire de Bordeaux Gradignan.

©Collectif Komonò