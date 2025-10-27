Stages de cirque d’automne Halloween Salle des fêtes La Chapelle-des-Pots

Stages de cirque d’automne Halloween Salle des fêtes La Chapelle-des-Pots lundi 27 octobre 2025.

Stages de cirque d’automne Halloween

Salle des fêtes 17 route de Chaniers La Chapelle-des-Pots Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-27

Hop Là! Circus Stages de cirque d’automne. Plongez dans l’univers du cirque avec nos stages basés sur une pédagogie ludique invitant à l’exploration et la créativité.

.

Salle des fêtes 17 route de Chaniers La Chapelle-des-Pots 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 60 71 57 info@hoplacircus.fr

English :

Hop Là! Circus ? Autumn circus workshops. Immerse yourself in the world of the circus with our workshops based on a playful approach that encourages exploration and creativity.

German :

Hoppla! Circus ? Zirkusworkshops im Herbst. Tauchen Sie ein in die Welt des Zirkus mit unseren Kursen, die auf einer spielerischen Pädagogik basieren, die zum Erforschen und zur Kreativität einlädt.

Italiano :

Hop Là! Circo? Corsi di circo autunnali. Immergetevi nel mondo del circo con i nostri corsi basati su un approccio ludico che incoraggia l’esplorazione e la creatività.

Espanol :

¡Hop Là! Circo ? Cursos de circo de otoño. Sumérjase en el mundo del circo con nuestros cursos basados en un enfoque lúdico que fomenta la exploración y la creatividad.

L’événement Stages de cirque d’automne Halloween La Chapelle-des-Pots a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge