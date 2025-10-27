Stages de cirque d’automne Halloween Salle des fêtes La Chapelle-des-Pots
Stages de cirque d’automne Halloween Salle des fêtes La Chapelle-des-Pots lundi 27 octobre 2025.
Stages de cirque d’automne Halloween
Salle des fêtes 17 route de Chaniers La Chapelle-des-Pots Charente-Maritime
Début : 2025-10-27
fin : 2025-10-31
2025-10-27
Hop Là! Circus Stages de cirque d’automne. Plongez dans l’univers du cirque avec nos stages basés sur une pédagogie ludique invitant à l’exploration et la créativité.
Salle des fêtes 17 route de Chaniers La Chapelle-des-Pots 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 60 71 57 info@hoplacircus.fr
English :
Hop Là! Circus ? Autumn circus workshops. Immerse yourself in the world of the circus with our workshops based on a playful approach that encourages exploration and creativity.
German :
Hoppla! Circus ? Zirkusworkshops im Herbst. Tauchen Sie ein in die Welt des Zirkus mit unseren Kursen, die auf einer spielerischen Pädagogik basieren, die zum Erforschen und zur Kreativität einlädt.
Italiano :
Hop Là! Circo? Corsi di circo autunnali. Immergetevi nel mondo del circo con i nostri corsi basati su un approccio ludico che incoraggia l’esplorazione e la creatività.
Espanol :
¡Hop Là! Circo ? Cursos de circo de otoño. Sumérjase en el mundo del circo con nuestros cursos basados en un enfoque lúdico que fomenta la exploración y la creatividad.
