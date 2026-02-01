Stages de cirque enfants et adultes avec Mimulus Chapiteau Mimulus Fresnay-sur-Sarthe

Stages de cirque enfants et adultes avec Mimulus

Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Venez découvrir les arts du cirque à Fresnay-sur-Sarthe !

À l’occasion des vacances d’hiver, l’École de Cirque Mimulus à Fresnay-sur-Sarthe vous propose des stages de cirque du lundi 23 au vendredi 27 février !

– de 10h à 12h découverte perfectionnement (à partir de 6 ans)

– de 14h à 16h stage aérien (à partir de 9 ans)

– de 19h à 21h stage adulte (à partir de 15 ans)

Attention places limitées !

Tarif 10€ par séance (+ adhésion à l’association obligatoire).

Renseignements et inscriptions au 02 43 33 69 44 ou 06 12 69 84 51 ou via le formulaire de contact. .

Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 69 44 communication.mimulus@orange.fr

English :

Come and discover the circus arts in Fresnay-sur-Sarthe!

