Stages de cirque enfants Salle de cirque Jû-Belloc

Stages de cirque enfants

Salle de cirque JU-BELLOC Jû-Belloc Gers

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-02

Stage de Cirque avec Circ’Adour ! ‍♂️

Pendant les vacances, Circ’Adour invite les jeunes artistes en herbe à découvrir les arts du cirque lors d’un stage ludique et dynamique !

✨ Au programme

Jonglage

Équilibre sur objets

Acrobaties…

Deux créneaux selon l’âge

Lundi et mardi pour les 5 à 7 ans

Mercredi et jeudi pour les 8 à 11 ans

Une belle occasion de s’amuser, de développer sa motricité et d’apprendre en s’émerveillant !

Infos pratiques

Horaires de 9h45 à 16h45 avec une pause repas de 1h. La pause repas sera encadrée par des parents bénévoles et un bénévole de l’association Circ’adour.

Tarif 60€ les deux jours, 10€ par famille l’adhésion annuelle à Circ’Adour, licence 1€ par enfant.

Places limitées, ne tardez pas à vous inscrire !

Salle de cirque JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 6 04 15 35 01 circadour@gmail.com

English :

? Circus workshop with Circ’Adour! ????

During the summer vacations, Circ’Adour invites budding young artists to discover the circus arts in a fun and dynamic workshop!

? On the program:

Juggling

Balancing on objects

Acrobatics…

Two slots according to age:

? Monday and Tuesday: for ages 5 to 7

? Wednesday and Thursday: for ages 8 to 11

A great opportunity to have fun, develop motor skills and learn in wonder!

Practical info

Hours: 9:45 a.m. to 4:45 p.m. with a 1-hour lunch break. The lunch break will be supervised by parent volunteers and a volunteer from the Circ’adour association.

Price: 60? for two days, 10? per family for annual membership of Circ’Adour, license 1? per child.

? Places are limited, so register early!

L’événement Stages de cirque enfants Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-02-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65