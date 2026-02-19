Stages de cirque enfants Salle de cirque Jû-Belloc
Stages de cirque enfants Salle de cirque Jû-Belloc lundi 2 mars 2026.
Stages de cirque enfants
Salle de cirque JU-BELLOC Jû-Belloc Gers
Tarif : 60 – 60 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-02
Stage de Cirque avec Circ’Adour ! ♂️
Pendant les vacances, Circ’Adour invite les jeunes artistes en herbe à découvrir les arts du cirque lors d’un stage ludique et dynamique !
✨ Au programme
Jonglage
Équilibre sur objets
Acrobaties…
Deux créneaux selon l’âge
Lundi et mardi pour les 5 à 7 ans
Mercredi et jeudi pour les 8 à 11 ans
Une belle occasion de s’amuser, de développer sa motricité et d’apprendre en s’émerveillant !
Infos pratiques
Horaires de 9h45 à 16h45 avec une pause repas de 1h. La pause repas sera encadrée par des parents bénévoles et un bénévole de l’association Circ’adour.
Tarif 60€ les deux jours, 10€ par famille l’adhésion annuelle à Circ’Adour, licence 1€ par enfant.
Places limitées, ne tardez pas à vous inscrire !
.
Salle de cirque JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 6 04 15 35 01 circadour@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
? Circus workshop with Circ’Adour! ????
During the summer vacations, Circ’Adour invites budding young artists to discover the circus arts in a fun and dynamic workshop!
? On the program:
Juggling
Balancing on objects
Acrobatics…
Two slots according to age:
? Monday and Tuesday: for ages 5 to 7
? Wednesday and Thursday: for ages 8 to 11
A great opportunity to have fun, develop motor skills and learn in wonder!
Practical info
Hours: 9:45 a.m. to 4:45 p.m. with a 1-hour lunch break. The lunch break will be supervised by parent volunteers and a volunteer from the Circ’adour association.
Price: 60? for two days, 10? per family for annual membership of Circ’Adour, license 1? per child.
? Places are limited, so register early!
L’événement Stages de cirque enfants Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-02-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65