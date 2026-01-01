Stages de cirque Hent Kervig Paimpol

Stages de cirque

Hent Kervig Gymnase Kerraoul 2, salle 1 Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-23 10:00:00

fin : 2026-01-27

Aux accros du trampo et à tous les autres… Si vous avez envie de sauter, de bouger, de décoller, de vous envoler, de vous amuser, de tomber et de vous relever… Cirque en flotte vous propose de l’acrobatie sous toutes ses formes!

Six stages pour des jeunes de 4 à 18 ans, sur un, deux ou 5 jours à Paimpol. .

Hent Kervig Gymnase Kerraoul 2, salle 1 Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

