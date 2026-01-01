Stages de cirque Hent Kervig Paimpol
Stages de cirque Hent Kervig Paimpol vendredi 23 janvier 2026.
Stages de cirque
Hent Kervig Gymnase Kerraoul 2, salle 1 Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-23 10:00:00
fin : 2026-01-27
2026-01-23
Aux accros du trampo et à tous les autres… Si vous avez envie de sauter, de bouger, de décoller, de vous envoler, de vous amuser, de tomber et de vous relever… Cirque en flotte vous propose de l’acrobatie sous toutes ses formes!
Six stages pour des jeunes de 4 à 18 ans, sur un, deux ou 5 jours à Paimpol. .
