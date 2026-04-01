Stages de cirque Hent Kervig Paimpol

Stages de cirque

Hent Kervig Gymnase Kerraoul 2 Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 11:00:00

fin : 2026-04-24 12:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Stage pour les 4-5 ans, pour les 6-8 ans et plusieurs stages à thème pour les 9-18 ans. .

Hent Kervig Gymnase Kerraoul 2 Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Stages de cirque Paimpol a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol