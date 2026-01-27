Stages de cirque Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Stages de cirque
Villedieu-les-Poêles Gymnase Jules Vibet Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Début : Lundi Lundi 2026-02-14 10:30:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
2026-02-14
Ces stages sont proposés aux personnes curieuses et/ou adeptes de cirque et nouveautés.
Le stage parents enfant permet de développer une complicité avec son enfants quelque soit l’âge autour d’une activité ludique.
Le stage enfant se déroulant sur 3 jours, permet une découverte mais aussi un approfondissement de techniques de cirque diverses. .
Villedieu-les-Poêles Gymnase Jules Vibet Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 69 47 81 67 association@letoucandanslevent.com
