Stages de clown

Salle confluences Bourganeuf Creuse

Tarif : – – 150 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-01-30 2026-04-09 2026-06-04

4 jours pour expérimenter, découvrir et approfondir le jeu du clown.

Stage adulte tous niveaux, que vous ayez de l’expérience scénique ou pas, déjà fait du clown ou pas, l’important est d’avoir envie de jouer et de vous laisser surprendre !

Lors de ce stage, nous passerons surtout par l’écoute du corps et commencerons par des explorations solo avant d’envisager des jeux à plusieurs.

Tarif solidaire 150€

Tarif classique 200€

+ adhésion prix libre à la compagnie la boucle de la boucle

(Si le prix est un frein à votre venue, n’hésitez pas à nous contacter) .

Salle confluences Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine laboucledelaboucle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stages de clown

L’événement Stages de clown Bourganeuf a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Creuse Sud Ouest