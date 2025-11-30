Stages de comédies musicales Centre Culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz
Stages de comédies musicales
Centre Culturel Peyuco Duhart 12 rue duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Ados/adultes à partir de 14 ans sur le thème “MAMAMIA”.
Réservation via le site helloasso. .
Centre Culturel Peyuco Duhart 12 rue duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 03 77 07 jokantuz@gmail.com
