Stages de comédies musicales Salle Ur mendi Saint-Jean-de-Luz
mardi 28 juillet 2026 · Salle Ur mendi · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Stages de comédies musicales
Salle Ur mendi 220 Chemin d’Irachabal Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 18:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Raiponce pour les 12-16ans .
Salle Ur mendi 220 Chemin d’Irachabal Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 03 77 07 jokantuz@gmail.com
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English : Stages de comédies musicales
L’événement Stages de comédies musicales Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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