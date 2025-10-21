Stages de danse : Bellyton, Tribal Fusion, Shuffle et Cabaret ! Salle municipale La Géraudière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-21 18:30 – 21:30

Bonjour à toutes et à tous, ???? Les vacances de la Toussaint arrivent à grands pas, c’est le moment de venir vous dépenser sur le thème d’Halloween !???? Les stages sont tous niveaux, c’est l’occasion de tester… ou de progresser ! ?? Nous vous proposons 4 stages différents :???? Bellyton et Tribal Fusion avec Sarah???? Shuffle avec Maëva???? Cabaret avec Amélie ???? DRESSCODE : HALLOWEEEEEN ! Revêtez votre plus beau costume ! ??? PROGRAMME ??? ???? MARDI 21 OCTOBRE?? De 18h30 à 20h00 BELLYTON avec SARAH?? De 20h00 à 21h30 TRIBAL FUSION avec SARAH ???? MARDI 28 OCTOBRE?? De 18h30 à 20h00 SHUFFLE avec MAEVA?? De 20h00 à 21h30 CABARET avec AMÉLIE ??? INSCRIPTIONS ??? ???? En ligne : https://www.helloasso.com/associations/esencia-nantes/evenements/stages-de-la-toussaint-2025???? FRAIS HELLOASSO : vous êtes toujours libres de les refuser en les supprimant. ??? TARIFS ??? ???? 1 stage adhérent / non adhérent : 12€ / 16€???? 2 stages adhérent / non adhérent : 22€ / 28€???? 3 stages adhérent / non adhérent : 32€ / 40€???? 4 stages adhérent / non adhérent : 42€ / 52€ ??? LIEU ??? ???? Tous les stages ont lieu à la Salle de la Géraudière au 81 rue des Renards – 44300 Nantes (derrière la maison de l’emploi). ??? CONTACT ??? ???? Site : https://esencianantes.wixsite.com/esencianantes???? Mail : esencia.nantes@gmail.com???? Téléphone : 06 23 02 17 59???? Facebook : Esencia Nantes???? Instagram : esencia_nantes ???? On vous attend nombreux !!

Salle municipale La Géraudière Nantes Nord Nantes 44300

06 23 02 17 59 https://esencianantes.wixsite.com/esencianantes