Stages de danse : Bellyton, Tribal Fusion, Shuffle et Cabaret ! Salle municipale La Géraudière Nantes

Stages de danse : Bellyton, Tribal Fusion, Shuffle et Cabaret ! 21 et 28 octobre Salle municipale La Géraudière Loire-Atlantique

■■■ TARIFS ■■■

1 stage adhérent / non adhérent : 12€ / 16€

2 stages adhérent / non adhérent : 22€ / 28€

3 stages adhérent / non adhérent : 32€ / 40€

4 stages adhérent / non adhérent : 42€ / 52€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-21T18:30:00 – 2025-10-21T21:30:00

Fin : 2025-10-28T18:30:00 – 2025-10-28T21:30:00

Bonjour à toutes et à tous,

Les vacances de la Toussaint arrivent à grands pas, c’est le moment de venir vous dépenser sur le thème d’Halloween !

Les stages sont tous niveaux, c’est l’occasion de tester… ou de progresser !

⚰️ Nous vous proposons 4 stages différents :

Bellyton et Tribal Fusion avec Sarah

Shuffle avec Maëva

Cabaret avec Amélie

DRESSCODE : HALLOWEEEEEN ! Revêtez votre plus beau costume !

■■■ PROGRAMME ■■■

MARDI 21 OCTOBRE

⚰️ De 18h30 à 20h00 BELLYTON avec SARAH

⚰️ De 20h00 à 21h30 TRIBAL FUSION avec SARAH

MARDI 28 OCTOBRE

⚰️ De 18h30 à 20h00 SHUFFLE avec MAEVA

⚰️ De 20h00 à 21h30 CABARET avec AMÉLIE

■■■ INSCRIPTIONS ■■■

En ligne : https://www.helloasso.com/associations/esencia-nantes/evenements/stages-de-la-toussaint-2025

FRAIS HELLOASSO : vous êtes toujours libres de les refuser en les supprimant.

■■■ LIEU ■■■

Tous les stages ont lieu à la Salle de la Géraudière au 81 rue des Renards – 44300 Nantes (derrière la maison de l’emploi).

■■■ CONTACT ■■■

Site : https://esencianantes.wixsite.com/esencianantes

Mail : esencia.nantes@gmail.com

Téléphone : 06 23 02 17 59

Facebook : Esencia Nantes

Instagram : esencia_nantes

On vous attend nombreux !!

