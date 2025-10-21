Stages de danse : Bellyton, Tribal Fusion, Shuffle et Cabaret ! Salle municipale La Géraudière Nantes
■■■ TARIFS ■■■
1 stage adhérent / non adhérent : 12€ / 16€
2 stages adhérent / non adhérent : 22€ / 28€
3 stages adhérent / non adhérent : 32€ / 40€
4 stages adhérent / non adhérent : 42€ / 52€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-21T18:30:00 – 2025-10-21T21:30:00
Fin : 2025-10-28T18:30:00 – 2025-10-28T21:30:00
Bonjour à toutes et à tous,
Les vacances de la Toussaint arrivent à grands pas, c’est le moment de venir vous dépenser sur le thème d’Halloween !
Les stages sont tous niveaux, c’est l’occasion de tester… ou de progresser !
⚰️ Nous vous proposons 4 stages différents :
Bellyton et Tribal Fusion avec Sarah
Shuffle avec Maëva
Cabaret avec Amélie
DRESSCODE : HALLOWEEEEEN ! Revêtez votre plus beau costume !
■■■ PROGRAMME ■■■
MARDI 21 OCTOBRE
⚰️ De 18h30 à 20h00 BELLYTON avec SARAH
⚰️ De 20h00 à 21h30 TRIBAL FUSION avec SARAH
MARDI 28 OCTOBRE
⚰️ De 18h30 à 20h00 SHUFFLE avec MAEVA
⚰️ De 20h00 à 21h30 CABARET avec AMÉLIE
■■■ INSCRIPTIONS ■■■
En ligne : https://www.helloasso.com/associations/esencia-nantes/evenements/stages-de-la-toussaint-2025
FRAIS HELLOASSO : vous êtes toujours libres de les refuser en les supprimant.
■■■ LIEU ■■■
Tous les stages ont lieu à la Salle de la Géraudière au 81 rue des Renards – 44300 Nantes (derrière la maison de l’emploi).
■■■ CONTACT ■■■
Site : https://esencianantes.wixsite.com/esencianantes
Mail : esencia.nantes@gmail.com
Téléphone : 06 23 02 17 59
Facebook : Esencia Nantes
Instagram : esencia_nantes
On vous attend nombreux !!
