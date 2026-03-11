Stages de danse Espace des Arts Chalon-sur-Saône

Stages de danse

PROGRAMMATION

Samedi 28 mars

– 10h/12h Danse traditionnelle débutants

– 14h/16h Coupé décalé

Dimanche 29 mars

– 10h/12h Afro contemporain

– 13h/15h Danse traditionnelle tous niveaux

Cette journée est organisée au profit de l’Association Afrik’en fête qui prépare la 5e édition du festival AKF qui aura lieu les 4 et 5 juillet au Lac des Près St Jean.

Qui est Medson Coulibaly?

Dès l’âge de 13 ans, il commence sa carrière au sein de la première Compagnie des Enfants de Côte d’Ivoire (CEB Africa), puis il intègre le grand ballet national, où il participe à la création de spectacles avec des chorégraphes de renom. Il enseigne aujourd’hui la danse à Grenoble.

Medson Coulibaly est un danseur très talentueux qui saura vous transporter dans son univers, que vous soyez débutant ou déjà initié aux danses africaines.

N’hésitez pas à venir partager ces joyeux moments de danse ! .

Espace des Arts 5b av Nicéphore Nièpce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 76 31 39 afrikenfete@gmail.com

