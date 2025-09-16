Stages de danse contemporaine Théâtre des Charmes Eu

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu Seine-Maritime

40€ le stage de 2 jours

Ce stage s’adresse à des adultes ou grands adolescents de tous niveaux, professionnels ou amateurs.

Le programme est adapté en fonction des personnes présentes.

A partir d’échauffements, de propositions chorégraphiques, de jeux de coordinations, de mémoire ou de rythme, chacun tente, dans un travail d’improvisation dirigée, de trouver une voie, une implication particulière. Il est question de présence scénique, singulière à chacun, de donner sens au mouvement en l’habitant pleinement.

Chaque corps porte en lui des possibilités de se mouvoir, de s’émouvoir, de créer et de partager. Le travail d’enseignement consiste à préciser chaque particularité, chaque personnalité, en mettant l’accent sur la présence scénique.

Avec Hélène Busnel danseuse, comédienne et chanteuse .

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 29 09 reservation.tdc@gmail.com

