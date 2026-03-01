Stages de danse du Burkina Faso Salle des fêtes Moroges

Stages de danse du Burkina Faso

Salle des fêtes 4, rue de la Chaume Moroges Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 15:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Désormais bien connu à Moroges où il donne des cours d’Afro-Zumba, Lagui Konaté se propose de faire découvrir la danse et la musique du Burkina Faso, d’abord au jeune public à 10h30, puis aux ados et aux adultes, à partir de 14h30. La danse sera accompagnée d’une musique en live . .

Salle des fêtes 4, rue de la Chaume Moroges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté associationouvrezlebal@gmail.com

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English : Stages de danse du Burkina Faso

L’événement Stages de danse du Burkina Faso Moroges a été mis à jour le 2026-03-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)