Stages de danse du Burkina Faso Salle des fêtes Moroges
Stages de danse du Burkina Faso Salle des fêtes Moroges samedi 28 mars 2026.
Stages de danse du Burkina Faso
Salle des fêtes 4, rue de la Chaume Moroges Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 15:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Désormais bien connu à Moroges où il donne des cours d’Afro-Zumba, Lagui Konaté se propose de faire découvrir la danse et la musique du Burkina Faso, d’abord au jeune public à 10h30, puis aux ados et aux adultes, à partir de 14h30. La danse sera accompagnée d’une musique en live . .
Salle des fêtes 4, rue de la Chaume Moroges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté associationouvrezlebal@gmail.com
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English : Stages de danse du Burkina Faso
L’événement Stages de danse du Burkina Faso Moroges a été mis à jour le 2026-03-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)