Stages de danse Festival des danses de l’amour Studio de danse Paimpol

Stages de danse Festival des danses de l’amour

Studio de danse Rue Prébel Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14

Pour la première fois à Paimpol, venez vous initier aux danses emblématiques de l’amour la salsa cubaine et la danse orientale ! En partenariat avec les danseurs Armelle Monjarret et Gil de Goelo Salsa. .

Studio de danse Rue Prébel Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 56 42 16 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stages de danse Festival des danses de l’amour Paimpol a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol