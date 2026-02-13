Stages de danse février 2026, Salle municipale La Géraudière, Nantes

Stages de danse février 2026 20 et 27 février Salle municipale La Géraudière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T18:00:00+01:00 – 2026-02-20T19:30:00+01:00

Fin : 2026-02-27T18:00:00+01:00 – 2026-02-27T19:30:00+01:00

■■■ PROGRAMME ■■■

VENDREDI 20 FÉVRIER

❄️ De 18h00 à 19h30 : STREET DANCE avec PAULINE

️ Nouvelle venue dans l’association cette année, Pauline a hâte de vous revoir et/ou de vous rencontrer pour un stage de Street dance tous niveaux : 1h30 pour se surpasser ou juste kiffer le moment !

️ Son Street dance puise ses influences dans différentes disciplines acquises au fil des années.

️ Du Modern-jazz au Hip hop, en passant par le Girly, elle aime que ses chorégraphies prennent différentes directions avec des gros sons Hip hop des années 90/2000, du rap français, ou encore les nouveaux tubes pop que vous écoutez en ce moment.

️ Venez la rencontrer et apprendre avec elle une chorégraphie inédite dans son style unique !

VENDREDI 27 FÉVRIER

❄️ De 18h00 à 19h30 : SHUFFLE avec MAEVA

Le shuffle est une danse énergique qui s’appuie principalement sur des mouvements rapides et coordonnés des jambes et des pieds. Cette danse est intimement liée aux cultures des musiques électroniques qui l’ont façonnée, dans les milieux des raves et des clubs.

Le shuffle est aujourd’hui accessible à un public large. Cette discipline est parfaite pour les personnes qui souhaitent découvrir de nouvelles manières de bouger et améliorer leur cardio tout en s’amusant.

Le shuffle comporte plusieurs sous styles, dont les plus répandus sont le Melbourne Shuffle (venant d’Australie) et le Cutting Shapes (né en Grande-Bretagne).

Le stage comportera un mélange de ces deux styles. Nous travaillerons certains pas emblématiques et leurs variations, tels que le running-man, le t-step ou le charleston, dans une chorégraphie accessible à tous les niveaux. L’objectif : se dépenser et s’amuser !

■■■ INSCRIPTIONS ■■■

❄️ En ligne : https://www.helloasso.com/associations/esencia/evenements/stages-fevrier-2026?_gl=1%2a13uyyfd%2a_gcl_au%2aNDY3NjI4ODg4LjE3NjU5NTk3NTIuMTg2MDM3ODM0Ni4xNzcwMDIxNzc3LjE3NzAwMjI2MTI.

❄️ FRAIS HELLOASSO : vous êtes toujours libres de les refuser en les supprimant.

■■■ TARIFS ■■■

1 stage adhérent / non adhérent : 12€ / 16€

2 stages adhérent / non adhérent : 22€ / 28€

■■■ LIEU ■■■

❄️ Tous les stages ont lieu à la salle de la Géraudière au 81 rue des Renards – 44300 Nantes (derrière la maison de l’emploi).

■■■ CONTACT ■■■

Site : https://esencianantes.wixsite.com/esencianantes

Mail : esencia.nantes@gmail.com

Téléphone : 06 23 02 17 59

Facebook : Esencia Nantes

Instagram : esencia_nantes

❄️ On vous attend nombreux !!

————————————–

Les stages seront filmés et diffusés sur les réseaux sociaux. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur les images, merci de nous le signaler le moment venu.

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces mails d’information, merci de nous le signaler.

A très bientôt,

L’équipe Esencia

