Stages de danse flamenco sevillanas Ibérica Seclin Hauts de France Ibérica Centre de Culture, Art et Danse Seclin 28 septembre 2025 – 17 mai 2026, certains dimanches Tarifs : 20€*/25€ (le cours)

5 sessions (5h30) : 95€ + 15€ (cotis.) Inscriptions obligatoires via le lien Hello Asso.

Venez apprendre à danser las sevillanas, seul style du flamenco qui se pratique à deux. Issues du folklore andalou, elles sont dansées notamment lors des ferias.

Les cours de Danse flamenco sont sous la direction chorégraphique de la danseuse chorégraphe professionnelle Estrella La Peli de Linares, la référence dans la région Lilloise, Nord pas de Calais Picardie – Hauts de France.

Ils se présentent sous forme de sessions que vous composez à la carte selon vos envies et possibilités. C’est le plus à Ibérica !

Réservations obligatoires !

– 13h-14h30 : débutants (aucune pratique antérieure exigée)

– 14h30-16h : non débutants

Dates 2025-2026 :

28 SEPT : SEVILLANAS 1

16 NOV : SEVILLANAS 2

11 JANV : SEVILLANAS 3

15 MARS : SEVILLANAS 4

17 MAI : LES 4 SEVILLANAS

NB : LES COURS organisés par Ibérica sont TOUS donnés par des artistes confirmés en activité, qui peuvent justifier d’une réelle expérience, d’une activité régulière dans l’année de pratique de l’art.

Inscrivez-vous rapidement (places limitées)

IBERICA

Ibérica, centre de Culture Art et Danse basé dans des Hauts de France propose des événements dans toute la région et à 10km de Lille dans sa Peña Sede Ibérica de Seclin. Véritable lieu typique qui respire l’Espagne et le Portugal réunis, unique dans la région. Au programme : Stage cours de danse Flamenco folklore Salsa Oriental, Cours de langues Portugais Espagnol, Conférences Expositions, Repas Spectacles Flamenco Fado Espagnol et Portugais. Retrouvez la véritable ambiance Ibérique aux sons des guitares Flamenca avec une équipe de personnes passionnées et surtout compétentes composées d’Artistes professionnels, de professeurs, de natifs et hispano & Luso Descendants ! Culture, dépaysement, passion, amitiés sont systématiquement présents aux rendez-vous de Ibérica !

PEÑA SEDE IBÉRICA, 160 arrière, rue des Martyrs de la résistance, allée des Jardins. Seclin.

ACCES : entrez dans le GPS (154 rue des Martyrs de la résistance 59113 SECLIN – Empruntez l’allée (A PIED – Véhicules interdits) à droite du n°154 – Au fond à gauche > 3ème batiment sur la gauche.

Infos : [https://iberica.info/index.php/cours-stages-2/cours-de-danse-flamenco-salsa-orientale-nord-pasdecalais-picardie-lille/](https://iberica.info/index.php/cours-stages-2/cours-de-danse-flamenco-salsa-orientale-nord-pasdecalais-picardie-lille/)

Inscriptions : [https://www.helloasso.com/associations/iberica/adhesions/cours-danse-flamenco-sevillanas-seclin-lille-2025-26](https://www.helloasso.com/associations/iberica/adhesions/cours-danse-flamenco-sevillanas-seclin-lille-2025-26)

Contact : [iberica@live.fr](mailto:iberica@live.fr)

Facebook : [https://www.facebook.com/Ibericacentreculturel](https://www.facebook.com/Ibericacentreculturel)

Vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=QF7_uxQhRJw&t=127s](https://www.youtube.com/watch?v=QF7_uxQhRJw&t=127s)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-28T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-17T16:00:00.000+02:00

Ibérica Centre de Culture, Art et Danse 160 rue des martyrs 59113 Seclin Seclin 59113 Nord