Stages de Danse Heels et Street Jazz Salle de Danse de Langueux Saint-Brieuc

Stages de Danse Heels et Street Jazz

Salle de Danse de Langueux 15 rue de Bretagne Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-11-16 17:30:00

Date(s) :

2025-11-16

Une après-midi 100 % danse avec Noémie !

Entre énergie, style et passion, viens vibrer au rythme du Heels et du Street Jazz !

Formée au modern jazz, aux claquettes, au hip-hop et au breakdance, Noémie a affûté son talent sur les scènes régionales, nationales et européennes avant de s’envoler pour Los Angeles, où elle a puisé l’inspiration auprès de chorégraphes emblématiques.

Diplômée d’État en danse jazz, elle transmet aujourd’hui son amour du mouvement à travers des univers puissants, féminins et pleins d’assurance.

Avec elle, chaque session devient une véritable explosion d’énergie, une invitation à s’exprimer, à se dépasser et à danser avec le cœur.

Deux sessions sont proposées — Heels et Street Jazz — à 15 € chacune.

Que tu sois débutant·e ou confirmé·e, prépare-toi à une expérience unique du groove, de la confiance et surtout le plaisir de danser ensemble ! .

Salle de Danse de Langueux 15 rue de Bretagne Saint-Brieuc 22360 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 25 70

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stages de Danse Heels et Street Jazz Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-10-20 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme