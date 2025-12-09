Stages de danse irlandaise avec Nantes Irish Dancing Academy Salle Festive du Breil Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 17:00 – 19:00

Gratuit : non 18 € / 23 € Stages solo Beginner et Solo Primary : 18 € Stage solo Inter/Open : 23 € Réservation : helloasso.com/associations/nantes-irish-dancing-academy/evenements/stage-de-danse-irlandaise-1 Tout public

Cette année, Nantes Irish Dancing Academy s’associe avec Tanya Cunningham, professeure et juge ADCRG (de compétition de danse irlandaise), pour proposer des stages d’approfondissement des danses de solo et permettre à celles et ceux qui le souhaitent de préparer des compétitions. Ces stages d’approfondissement sont ouverts à TOUTES et TOUS, quelque soit votre niveau : Stage de SOLO BEGINNER de 13h30 à 15h (1h30) : Vous souhaitez essayer la danse de solo ou vous avez tout juste fait vos premiers cours. Stage de SOLO PRIMARY de 15h à 16h30 (1h30) : Les bases de la danse de solo sont acquises, vous connaissez des pas de soft shoes et claquettes. Stage de SOLO INTER/OPEN de 17h à 19h (2h) : vous dansez depuis plusieurs années et maîtriser plusieurs danses de solo (reel, jig, slip jig, heavy jig,…). COMPETITION CLASS de 19h à 21h (2h) : Ouvert aux adhérents déjà inscrits cette année à la compétition

Salle Festive du Breil Breil – Barberie Nantes 44100

0686911524 https://linktr.ee/nantesirishdance