Stages de danse La Chapelle-en-Vercors
Stages de danse La Chapelle-en-Vercors samedi 18 avril 2026.
Stages de danse
Maison des Associations La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 17:00:00
fin : 2026-04-18 20:15:00
Date(s) :
2026-04-18
Un stage de découverte de la danse pour petits et grands .
.
Maison des Associations La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mptchapelle@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A dance discovery workshop for young and old.
L’événement Stages de danse La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Vercors Drôme