Stages de danse

Maison des Associations La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 17:00:00

fin : 2026-04-18 20:15:00

Date(s) :

2026-04-18

Un stage de découverte de la danse pour petits et grands .

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Maison des Associations La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mptchapelle@free.fr

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English :

A dance discovery workshop for young and old.

L’événement Stages de danse La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Vercors Drôme