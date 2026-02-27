STAGES DE DANSE Urban Contempo et Commercial Centre de Danse l’Étoile Nay
samedi 14 mars 2026.
Centre de Danse l’Étoile 1 allée Jean Barthet Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
STAGES DE DANSE proposés par l’association Impulse, organisateur d’événements liés aux arts de la danse.
Deux superbes danseuses vous donnent rendez-vous au milieu de leur territoires respectifs, à Nay pour un stage avec échauffements, exercices et chorégraphie !
Possibilité de choisir un seul stage. .
Centre de Danse l’Étoile 1 allée Jean Barthet Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 60 72 45 impulse.assopro@gmail.com
L’événement STAGES DE DANSE Urban Contempo et Commercial Nay a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay