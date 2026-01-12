Stages de danses d’Afrique de l’Ouest Espace Vienne-Briance Condat-sur-Vienne

Stages de danses d’Afrique de l’Ouest

Espace Vienne-Briance 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

2026-01-18

L’association Wontanara organise une journée de stages pour découvrir les danses de l’Afrique de l’Ouest.

4 sessions se succéderont au cours de la journée

10H-11H30 stage débutant avec Lucile

11H45-13H stage afro moderne avec Fatim

14H-16H stage doum-danse avec Fatim

16H15-18H15 stage danse trad avec Aïcha

Informations complémentaires et inscriptions auprès de l’association (en lien).

Une réduction de 5 euros est possible si une réservation de 3 stages est effectuée et une de 10 euros si 4 stages sont réservés.

Possibilité de réserver un repas du midi pour les stagiaires (8€). .

Espace Vienne-Briance 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 92 34 59 wontanara87@gmail.com

