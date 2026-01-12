Stages de danses d’Afrique de l’Ouest Espace Vienne-Briance Condat-sur-Vienne
Stages de danses d’Afrique de l’Ouest Espace Vienne-Briance Condat-sur-Vienne dimanche 18 janvier 2026.
Stages de danses d’Afrique de l’Ouest
Espace Vienne-Briance 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
2026-01-18
L’association Wontanara organise une journée de stages pour découvrir les danses de l’Afrique de l’Ouest.
4 sessions se succéderont au cours de la journée
10H-11H30 stage débutant avec Lucile
11H45-13H stage afro moderne avec Fatim
14H-16H stage doum-danse avec Fatim
16H15-18H15 stage danse trad avec Aïcha
Informations complémentaires et inscriptions auprès de l’association (en lien).
Une réduction de 5 euros est possible si une réservation de 3 stages est effectuée et une de 10 euros si 4 stages sont réservés.
Possibilité de réserver un repas du midi pour les stagiaires (8€). .
Espace Vienne-Briance 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 92 34 59 wontanara87@gmail.com
