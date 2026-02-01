STAGES DE FOOT ET MULTISPORTS Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins

STAGES DE FOOT ET MULTISPORTS

Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 09:00:00

fin : 2026-02-16 18:00:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-20

Des stages Foot et Multisports sont proposés pendant les vacances de février, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, pour les filles et les garçons.

Encadrement assuré par un éducateur diplômé d’État avec 30 ans d’expérience.

Tarifs 20 € la journée, 60 € les 4 jours, 100 € pour 2 enfants.

Groupes d’âge 5-8 ans et 9-12 ans.

Accueil entre 9h et 10h, retour entre 17h et 18h.

Un créneau spécifique est prévu pour les 4-5 ans, de 14h à 16h, au tarif de 8 € la séance ou 30 € les 4 séances.

Stage sur inscription.

Contact 06 88 60 95 38 – www.ligua-five.com. .

Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 65 13 59 liguafive@orange.fr

