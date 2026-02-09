STAGES DE GOLF Cazilhac
STAGES DE GOLF Cazilhac dimanche 22 février 2026.
STAGES DE GOLF
385 Chemin du Fesquet Cazilhac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-22 2026-03-02
Séances à la carte matériel fourni, practice + parcours, étiquette et mental
1 séance = 15€
3 séances = 40€
5 séances = 65€
En solo ou à plusieurs, réservez vos séances au 06.19.23.10.40
Ouvert aux jeunes et aux moins jeunes
Séances également disponibles du 02/03 au 08/03 .
385 Chemin du Fesquet Cazilhac 34190 Hérault Occitanie +33 6 19 23 10 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement STAGES DE GOLF Cazilhac a été mis à jour le 2026-02-05 par 34 ADT34