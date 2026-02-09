STAGES DE GOLF Cazilhac

STAGES DE GOLF

385 Chemin du Fesquet Cazilhac Hérault

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-22 2026-03-02

Séances à la carte matériel fourni, practice + parcours, étiquette et mental

1 séance = 15€

3 séances = 40€

5 séances = 65€

En solo ou à plusieurs, réservez vos séances au 06.19.23.10.40

Ouvert aux jeunes et aux moins jeunes

Séances également disponibles du 02/03 au 08/03 .

385 Chemin du Fesquet Cazilhac 34190 Hérault Occitanie +33 6 19 23 10 40

