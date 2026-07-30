Stages de golf enfants Route de Prat Bégard

Informations pratiques

Bégard

Stages de golf enfants

Route de Prat Golf de Bégard Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 14:00:00

fin : 2026-08-27 16:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Venez découvrir ou perfectionner votre golf lors d’un stage enfants sous forme ludique de 6 à 17 ans. .

Route de Prat Golf de Bégard Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 47 17 79

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English :

L’événement Stages de golf enfants Bégard a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol