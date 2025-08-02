Stages de laine feutrée L’Atelier du Cinq Saint-Congard

Stages de laine feutrée

L'Atelier du Cinq 2 rue du Presbytère Saint-Congard Morbihan

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-02 2025-11-29 2025-12-01

Passionné(e)s par la laine ? Venez découvrir ou vous perfectionner dans les techniques du feutrage!

Lieu L’atelier du cinq, 2 Rue du Presbytère, 56140 SAINT CONGARD (situé à 1h de Rennes, 30 min de Vannes, 20 minutes de Redon et Ploërmel)

STAGES PETITS VOLUMES :

Juillet : 19 et 20

Aout 2 et 3

Novembre 29 et 30

Tarif : 210 €* Le prix des fournitures est calculé en fonction de ce qui est consommé

STAGES A THEMES :

Spécial gros galets du 25 au 27 juillet et du 1er au 3 décembre

Spécial surfaces reliéfées, tenture 1m/1m du 29 au 31 juillet

Tarif : 390 € les 3 jours .

L’Atelier du Cinq 2 rue du Presbytère Saint-Congard 56140 Morbihan Bretagne +33 6 33 69 36 46

