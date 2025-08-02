Stages de laine feutrée L’Atelier du Cinq Saint-Congard
L’Atelier du Cinq 2 rue du Presbytère Saint-Congard Morbihan
Début : 2025-08-02
fin : 2025-08-03
2025-08-02 2025-11-29 2025-12-01
Passionné(e)s par la laine ? Venez découvrir ou vous perfectionner dans les techniques du feutrage!
Lieu L’atelier du cinq, 2 Rue du Presbytère, 56140 SAINT CONGARD (situé à 1h de Rennes, 30 min de Vannes, 20 minutes de Redon et Ploërmel)
STAGES PETITS VOLUMES :
Juillet : 19 et 20
Aout 2 et 3
Novembre 29 et 30
Tarif : 210 €* Le prix des fournitures est calculé en fonction de ce qui est consommé
STAGES A THEMES :
Spécial gros galets du 25 au 27 juillet et du 1er au 3 décembre
Spécial surfaces reliéfées, tenture 1m/1m du 29 au 31 juillet
Tarif : 390 € les 3 jours .
L’Atelier du Cinq 2 rue du Presbytère Saint-Congard 56140 Morbihan Bretagne +33 6 33 69 36 46
