Stages de Longboard Dancing Biscarrosse
Stages de Longboard Dancing Biscarrosse mercredi 15 avril 2026.
Stages de Longboard Dancing
Biscarrosse Landes
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-16
Le longboard dancing une discipline créative qui mélange l’équilibre et le mouvement des pas sur la planche, à la technicité des tricks avec la planche.
Les derniers stages de cette année scolaire sont lancés ! Une fois encore, retrouvez les cours de longboard dancing tout niveau (débutants friendly !), tout âge, avec prêt de matériel.
Le lieu (Bourg ou Plage) est encore indéterminé.
L’inscription au cours est obligatoire, via le compte Instagram Black Squirrels (attention les places sont limitées) .
Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 44 61 88 contact@lessallesgosses.fr
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English : Stages de Longboard Dancing
L’événement Stages de Longboard Dancing Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Grands Lacs