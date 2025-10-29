stages de modelage par « Les Amis du Musée Camille Claudel » à Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

Atelier du Palais Nogent-sur-Seine Aube

… sculpteur de renommée internationale, qui vous guidera

au travail de l’argile, d’après modèle vivant humain ou animal, dans l’esprit et la méthodologie de Camille Claudel et de ses contemporains, en partant du regard plein d’amour et de la main pleine de rigueur.

1 / Automne 2025: Le portrait

Deux dates du 29 au 31 octobre et/ou du 14 au 16 novembre 2025

Déroulement

Une demi journée d’observation, de croquis et de découverte

de l’anatomie de la tête et du cou.

Une demi journée de présentation du travail

et mise en place de l’argile.

Deux jours de modelage d’après modèle vivant.

Matériaux utilisé argile

Prix 2OO €*

Lieu L’Atelier du Palais, Nogent-sur-Seine.

2/ Vacances de printemps Le corps

Dates du 16 au 18 avril 2026

Déroulement

Un temps de croquis au musée.

Une demi journée de mise en place de l’argile.

Deux jours de modelage d’après modèle vivant.

Matériaux utilisé argile

Prix 230 €*

Lieu L’atelier du Palais, Nogent-sur-Seine.

3/Vacances d’été Sculpture animalière: modelage

Dates du 30 juillet au 1er août 2026

Déroulement

Une demi journée de croquis au musée concentrée sur les ailes.

Deux jours et demi de modelage d’après modèle vivant animal.

Matériaux utilisé argile

Prix 220 € *

Lieux Musée Camille Claudel et Atelier de Julia, à Marnay-sur-Seine,

Un stage d’émaillage de la poule sera proposé en complément 200 .

Atelier du Palais Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 6 63 90 72 81

