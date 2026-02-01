Stages de Munz floor au CPA Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

Le Munz floor permet à chacun de libérer ses ressources et agit sur les muscles et les organes comme un doux et profond massage intérieur qui nous libère des douleurs parfois dès la première séance.

Approche corporelle à la fois lente, dynamique et circulaire.

Du lundi 23 février 2026 au jeudi 26 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 18h00 à 19h30

payant

Tarifs soumis à quotient familial, calculés au secrétariat.

Public adultes.

Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 PARIS

http://mercoeur.asso.fr/wpo/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr



