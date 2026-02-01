Stages de Munz floor au CPA Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS
Stages de Munz floor au CPA Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS lundi 23 février 2026.
Le Munz floor permet à chacun de libérer ses ressources et agit sur les muscles et les organes comme un doux et profond massage intérieur qui nous libère des douleurs parfois dès la première séance.
Approche corporelle à la fois lente, dynamique et circulaire.
Du lundi 23 février 2026 au jeudi 26 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 18h00 à 19h30
payant
Tarifs soumis à quotient familial, calculés au secrétariat.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-23T19:00:00+01:00
fin : 2026-02-26T20:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-23T18:00:00+02:00_2026-02-23T19:30:00+02:00;2026-02-24T18:00:00+02:00_2026-02-24T19:30:00+02:00;2026-02-25T18:00:00+02:00_2026-02-25T19:30:00+02:00;2026-02-26T18:00:00+02:00_2026-02-26T19:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 PARIS
http://mercoeur.asso.fr/wpo/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Mercoeur et trouvez le meilleur itinéraire