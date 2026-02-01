Stages de natation à la semaine Briare

Stages de natation à la semaine

Rue des Prés Gris Briare Loiret

Tarif : 97 – 97 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 10:15:00

fin : 2026-02-27 11:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Offrez à vos enfants des vacances actives avec les stages de natation au Centre Aquatique de l’Île Verte à Briare ! Du 16 au 27 février des cours à la semaine pour apprendre et s’amuser en toute sécurité. Une expérience ludique et sportive à ne pas manquer ! Inscrivez-les dès maintenant !

Profitez des vacances de février pour initier vos enfants à la natation ou perfectionner leurs compétences avec les stages du Centre Aquatique de l’Île Verte à Briare ! Du 16 au 27 février, inscrivez-les à des cours à la semaine adaptés à leur niveau. Dans un cadre sécurisé et encadrés par des professionnels, ils apprendront tout en s’amusant. Idéal pour prendre confiance dans l’eau, améliorer leur technique et passer des moments ludiques. Offrez-leur une activité sportive enrichissante et amusante pendant les vacances ! Les places sont limitées, ne tardez pas à les inscrire. Renseignements et inscriptions directement au Centre Aquatique de l’Île Verte. 97 .

Rue des Prés Gris Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 26 87 contact@cabriare.fr

English :

Give your children an active vacation with swimming courses at the Centre Aquatique de l’Île Verte in Briare! From February 10 to 21, weekly courses to learn and have fun in complete safety. A fun and sporting experience not to be missed! Sign them up now!

