Stages de natation adultes Saint Sébastien Piriac-sur-Mer

Stages de natation adultes Saint Sébastien Piriac-sur-Mer lundi 20 octobre 2025.

Stages de natation adultes

Saint Sébastien Aquapiriac 39 rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31

Apprenez à réaliser le crawl et le dos crawlé ou venez perfectionner vos mouvements.

Du 20 au 24 octobre séance pour découvrir la nage crawl et dos crawlé, Public débutant

De 18h15 à 19h

Au programme Réussir à nager 25m en crawl

Découverte de la respiration “crawl”

Découverte de la propulsion par battement de jambes

Découverte de la coordination motrice bras/jambe de crawl



Du 27 au 31 octobre séance pour perfectionner le crawl et dos crawlé, Public étant capable de nager minimum 25m en crawl ou ayant participé au stage “débutant”

De 18h15 à 19h

Au programme Réussir à nager 50 à 100m en crawl

Perfectionner le travail respiratoire

Optimiser le mouvement de bras

Développer la précision gestuelle

Informations pratiques

Tarif: 74,60€/semaine



Réservations obligatoires à l’accueil de votre centre ou en ligne



À vos maillots, prêts, nagez ! .

Saint Sébastien Aquapiriac 39 rue du Pinker Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23 contact@aquapiriac.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stages de natation adultes Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-15 par ADT44