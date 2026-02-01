Stages de natation adultes Saint Sébastien Piriac-sur-Mer
Stages de natation adultes
Saint Sébastien Aquapiriac 39 rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2026-02-16 12:30:00
fin : 2026-02-20 13:15:00
2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20
Ce stage débutant vous permettra de découvrir les 3 nages que sont le crawl, la brasse et le dos.
Objectifs Découvrir et acquérir des notions de gestuels sur les 3 nages.
Découvrir et acquérir les notions de respiration propres aux 3 nages.
Gagner en aisance et confiance quand vous êtes en profondeur
Réservations obligatoires à l’accueil de votre centre ou en ligne
À vos maillots, prêts, nagez ! .
Saint Sébastien Aquapiriac 39 rue du Pinker Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23 contact@aquapiriac.fr
