Stages de natation adultes Saint Sébastien Piriac-sur-Mer

Stages de natation adultes

Saint Sébastien Aquapiriac 39 rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2026-02-16 12:30:00

fin : 2026-02-20 13:15:00

2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20

Ce stage débutant vous permettra de découvrir les 3 nages que sont le crawl, la brasse et le dos.

Objectifs Découvrir et acquérir des notions de gestuels sur les 3 nages.

Découvrir et acquérir les notions de respiration propres aux 3 nages.

Gagner en aisance et confiance quand vous êtes en profondeur

Réservations obligatoires à l’accueil de votre centre ou en ligne



