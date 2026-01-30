Stages de natation des vacances de Février Neptilude Piscine Neptilude Quiberon
Piscine Neptilude 1 rue Neptule Quiberon Morbihan
La Tribu des Nageurs revient pour les vacances de Février Offrez à vos enfants l’occasion de progresser dans l’eau tout en s’amusant !
5 séances du 23 au 27 Février
Stage Découverte Sécurité Savoir nager Perfectionnement à 73€ les 5 séances
Les places sont limitées, réservez vite ! Infos & inscriptions directement à l’accueil ou au 02 97 50 39 07. .
Piscine Neptilude 1 rue Neptule Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 39 07
