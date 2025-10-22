Stages de natation des vacances de la Toussaint Neptilude Piscine Neptilude Quiberon

Piscine Neptilude 1 rue Neptule Quiberon Morbihan

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-31

2025-10-22 2025-10-27

2 sessions de 5 séances de 50 minutes pour apprendre ou se perfectionner

– À partir de 5 ans

– Inscription obligatoire places limitées

– Stage maintenu sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits

Offrez-leur la confiance et le plaisir de nager !

Contactez-nous vite pour réserver leur place !

Réservation au 02 97 50 39 07 ou directement à l’accueil du centre aquatique .

Piscine Neptilude 1 rue Neptule Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 39 07

