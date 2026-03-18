Stages de natation

Boulevard du Puy Nègre Égletons Corrèze

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-13

Apprendre à nager, c’est au Centre Aqua !

Stages de natation enfants pendant les vacances d’avril à partir de 6 ans

Stage du 7 au 10 avril (30€)

Stage du 13 au 17 avril (40€)

Inscription au 05 55 93 93 90 .

Boulevard du Puy Nègre Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 93 90

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English : Stages de natation

L’événement Stages de natation Égletons a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières