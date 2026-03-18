Stages de natation Égletons
Stages de natation Égletons mardi 7 avril 2026.
Stages de natation
Boulevard du Puy Nègre Égletons Corrèze
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-13
Apprendre à nager, c’est au Centre Aqua !
Stages de natation enfants pendant les vacances d’avril à partir de 6 ans
Stage du 7 au 10 avril (30€)
Stage du 13 au 17 avril (40€)
Inscription au 05 55 93 93 90 .
Boulevard du Puy Nègre Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 93 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stages de natation
L’événement Stages de natation Égletons a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières