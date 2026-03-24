Stages de natation enfants

51 Rue Jean Marie Lacire, 35150 Janzé Janzé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-13

Vacances d’ avril 2026

Votre enfant aime l’eau mais manque encore d’aisance ? Il souhaite apprendre à nager ou se perfectionner tout en s’amusant ?

Ce stage est fait pour lui !

Encadré par nos maîtres-nageurs diplômés, les enfants progressent dans une ambiance ludique et bienveillante, à leur rythme et en toute sécurité.

LES CRÉNEAUX ET NIVEAUX

Première semaine du lundi 13 au vendredi 17 avril 2026

Deuxième semaine du lundi 20 au vendredi 24 avril 2026

– Ludinage Vert 10h00 10h45 / 14h00 14h45 (sécurité & motricité)

– Ludimania 10h30 11h15 (découverte et familiarisation avec le milieu aquatique)

– Ludinage Bleu/Rouge 11h00 11h45 (amélioration du dos et initiation au crawl)

– Nouveauté des vacances d’ avril un stage d’initiation à la natation synchronisée pour les enfants sachant déjà nager !

Quand ? Du 20 au 24 avril 2026, 10h00-11h00

5 séances lundi mardi mercredi jeudi vendredi

INFOS PRATIQUES

Inscriptions à l’accueil du centre uniquement

Test de niveau gratuit et obligatoire pour les enfants n’ayant jamais pris de cours ou fait de stage dans notre centre (le dimanche sur inscription)

Tarifs

– 75€

– 96€ pour le stage de natation synchronisée

Faites le premier pas vers plus de confiance et de sérénité aquatique.

Plus d’infos 09 71 00 35 35 .

51 Rue Jean Marie Lacire, 35150 Janzé Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 71 00 35 35

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L’événement Stages de natation enfants Janzé a été mis à jour le 2026-03-20 par ADT 35 ADMIN