Stages de natation enfants Janzé
Stages de natation enfants Janzé lundi 13 avril 2026.
Stages de natation enfants
51 Rue Jean Marie Lacire, 35150 Janzé Janzé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-13
Vacances d’ avril 2026
Votre enfant aime l’eau mais manque encore d’aisance ? Il souhaite apprendre à nager ou se perfectionner tout en s’amusant ?
Ce stage est fait pour lui !
Encadré par nos maîtres-nageurs diplômés, les enfants progressent dans une ambiance ludique et bienveillante, à leur rythme et en toute sécurité.
LES CRÉNEAUX ET NIVEAUX
Première semaine du lundi 13 au vendredi 17 avril 2026
Deuxième semaine du lundi 20 au vendredi 24 avril 2026
– Ludinage Vert 10h00 10h45 / 14h00 14h45 (sécurité & motricité)
– Ludimania 10h30 11h15 (découverte et familiarisation avec le milieu aquatique)
– Ludinage Bleu/Rouge 11h00 11h45 (amélioration du dos et initiation au crawl)
– Nouveauté des vacances d’ avril un stage d’initiation à la natation synchronisée pour les enfants sachant déjà nager !
Quand ? Du 20 au 24 avril 2026, 10h00-11h00
5 séances lundi mardi mercredi jeudi vendredi
INFOS PRATIQUES
Inscriptions à l’accueil du centre uniquement
Test de niveau gratuit et obligatoire pour les enfants n’ayant jamais pris de cours ou fait de stage dans notre centre (le dimanche sur inscription)
Tarifs
– 75€
– 96€ pour le stage de natation synchronisée
Faites le premier pas vers plus de confiance et de sérénité aquatique.
Plus d’infos 09 71 00 35 35 .
51 Rue Jean Marie Lacire, 35150 Janzé Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 71 00 35 35
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L’événement Stages de natation enfants Janzé a été mis à jour le 2026-03-20 par ADT 35 ADMIN