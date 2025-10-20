Stages de natation enfants Saint Sébastien Piriac-sur-Mer

Saint Sébastien Aquapiriac 39 rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-31

2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31

Les vacances de la Toussaint approchent… réservez une activité ludique pour vos enfants avec AquaPiriac !

Séances de natation du 20 au 24 octobre et du 27 au 31 octobre 2025.

74.60€ semaine (5 séances du lundi au vendredi)

Conditions détaillées sur le site d’AquaPiriac aquapiriac.fr/module-inscriptions/reserver/ .

Saint Sébastien Aquapiriac 39 rue du Pinker Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23 contact@aquapiriac.fr

