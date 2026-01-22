Stages de natation enfants Saint Sébastien Piriac-sur-Mer

Stages de natation enfants

Saint Sébastien Aquapiriac 39 rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06

Les vacances d’hiver approchent… réservez une activité ludique pour vos enfants avec AquaPiriac !

du 09 au 13 février 2026 (Zone A)

• Ludibleu* de 14h00 à 15h00

• Ludivert* de 15h15 à 16h15

Du 16 au 20 Février 2026

Du 23 au 27 Février 2026

Du 02 au 06 Mars 2026 (Zone C) identique à la semaine du 09 au 13 Février 2026

*Test de niveau obligatoire au préalable:

Dans notre centre, sans réservation,

• mercredi (de 15h00 à 18h30),

• samedi (de 14h30 à 17h30)

• dimanche (de10h00 à 12h30) .

Saint Sébastien Aquapiriac 39 rue du Pinker Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23 contact@aquapiriac.fr

