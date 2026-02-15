STAGES DE NATATION Le Moulin des Landes Grandchamp-des-Fontaines
Le Moulin des Landes Alphéa Les Bassins Piscine Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-27
Stages de Natation pendant les vacances
Apprenez à votre enfant à nager et/ou à améliorer ses compétences avec nos stages de Natation !
Cours de 45 minutes, du lundi au vendredi
A partir de 6 ans .
English :
Swimming courses during the vacations
