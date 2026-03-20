Stages de natation Petites vacances Centre aquatique La Piscine Châtellerault
Stages de natation Petites vacances Centre aquatique La Piscine Châtellerault mardi 7 avril 2026.
Stages de natation Petites vacances
Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17
DEUX NIVEAUX
Apprentissage 10 séances sur deux semaines 59€
Même pas peur 5 séances sur une semaine 30€
INFOS ET INSCRIPTIONS A L’ACCUEIL .
Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83
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English : Stages de natation Petites vacances
L’événement Stages de natation Petites vacances Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne