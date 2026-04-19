Stages de natation pour enfant et adulte Piscine Georges Hermant PARIS

Apprenez à nager en toute sérénité avec nos stages intensifs de vacances !

La Piscine Georges Hermant vous propose des sessions de natation pour enfants et adultes durant les prochaines vacances scolaires.

Deux sessions sont disponibles :

-la semaine du 20/04 au 24/04.

-la semaine du 27/04 au 01/05.

Vous avez la possibilité de participez aux deux semaines si vous êtes motivés !

Nos programmes sont conçus pour tous les niveaux, des adultes (Sphère 2) aux enfants (Ludinage vert, bleu et rouge) avec pour objectif principal la maîtrise de la nage en sécurité.

Cours de ludinage vert : 8h15 à 9h

Cours de ludinage bleu : 9h15 à 10h

Cours de ludinage rouge : 10h15 à 11h

Cours de sphère 2 : 18h15 à 19h

Un test de placement sera effectué suite à l’inscription.

Les places sont limitées à un tarif attractif de 35€ la semaine ! N’attendez plus pour vous inscrire !

Plus d’informations et inscriptions directement à l’accueil de la piscine.

Stages de natation pour enfant et adulte, pour apprendre à nager ou perfectionner sa nage, pendant les vacances de printemps.

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 01 mai 2026 :

payant

35 € la semaine (du lundi au vendredi)

61€ les deux semaines (du lundi au vendredi)

Tout public. A partir de 6 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-02T01:59:59+02:00

Date(s) :

Piscine Georges Hermant 8-10, rue David d Angers 75019 PARIS

https://piscine-georgeshermant.fr/actualite-9579-ouverture-des-inscriptions-aux-stages-de-natation.html



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