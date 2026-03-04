Stages de natation Piscine des Trois Rivières Val-de-Saâne
Piscine des Trois Rivières Impasse des peupliers Val-de-Saâne Seine-Maritime
Du mardi 14 au samedi 18 avril 2026, la Piscine de Val-de-Saâne organise ses stages de natation pendant les vacances de printemps
– Stage de familiarisation de 14h à 14h45 pour les enfants dès 3 ans.
– Stage débutant et perfectionnement de 15h à 15h45 pour les enfants dès 6 ans.
Inscriptions à partir du lundi 16 mars
Directement à la Piscine de Val-de-Saâne
En raison de la règlementation en vigueur, les places sont limitées.
N’attendez pas pour réserver votre place et plonger avec nous pendant les vacances ! .
Piscine des Trois Rivières Impasse des peupliers Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 30 41 piscine@terroirdecaux.net
