Stages de natation Piscine des Trois Rivières Val-de-Saâne

Stages de natation

Piscine des Trois Rivières Impasse des peupliers Val-de-Saâne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-14 15:00:00

fin : 2026-04-18 15:45:00

Date(s) :

2026-04-14

Du mardi 14 au samedi 18 avril 2026, la Piscine de Val-de-Saâne organise ses stages de natation pendant les vacances de printemps

– Stage de familiarisation de 14h à 14h45 pour les enfants dès 3 ans.

– Stage débutant et perfectionnement de 15h à 15h45 pour les enfants dès 6 ans.

Inscriptions à partir du lundi 16 mars

Directement à la Piscine de Val-de-Saâne

En raison de la règlementation en vigueur, les places sont limitées.

N’attendez pas pour réserver votre place et plonger avec nous pendant les vacances ! .

Piscine des Trois Rivières Impasse des peupliers Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 30 41 piscine@terroirdecaux.net

English : Stages de natation

L’événement Stages de natation Val-de-Saâne a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Terroir de Caux