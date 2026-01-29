Stages de Natation Centre aquatique L’O’ des sucs Yssingeaux

Stages de Natation

Centre aquatique L'O' des sucs 405 impasse du complexe sportif Yssingeaux Haute-Loire

Durant les vacances d’hiver, des stages de natation sont proposés aux enfants à partir de 5 ans. Infos et inscriptions à l’accueil du centre aquatique. Tarif 50€ les 5 séances.

Centre aquatique L’O’ des sucs 405 impasse du complexe sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 01 63 contact@o-des-sucs.fr

English :

During the winter vacations, swimming courses are available for children aged 5 and over. Information and registration at the aquatic center reception desk. Price: ?50 for 5 sessions.

