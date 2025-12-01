Stages de Noël Jeunes Loisirs et Compétiteurs Badminton Cholet
41 Boulevard Victor Hugo Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-12-22 09:30:00
fin : 2025-12-22 16:30:00
2025-12-22 2025-12-23
Le Badminton Associatif Choletais organise un stage de Badminton-Multisport durant les vacances de Noël ( le 22 et 23 décembre 2025). Celui-ci est ouvert à tous les jeunes de Cholet Agglomération, nés entre 2010 et 2017. Pratique du badminton en matinée et multisport l’après-midi (prévoir son pique-nique pour le midi). Places limitées. .
41 Boulevard Victor Hugo Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 41 25 26 yvan.bach49@gmail.com
