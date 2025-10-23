Stages de Padel junior CAP Périgueux Rue Isards Stade Roger Dantou Périgueux

Rue Isards Stade Roger Dantou CAP Tennis Padel Périgueux Dordogne

Tarif : – – 100 EUR

Début : 2025-10-23 13:00:00

fin : 2025-10-24 15:00:00

Stages de Padel organisés pour les ados de 11 à 16 ans durant les vacances de la Toussaint. Prévoir un pique-nique pour le repas du midi

8 enfants maximum .

Rue Isards Stade Roger Dantou CAP Tennis Padel Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 35 92 cap.tennis@orange.fr

