Stages de Parkour – avec les Traceurs de Nantes Palais des Sports Beaulieu / H Arena Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-18 16:00 – 17:30

Gratuit : non 8-10 ans : 30 € 11-14 ans / 15-17 ans : 40 € Acrobaties Adultes : 30 € Billetterie : https://parkour-nantes.fr/stages/ Enfants à partir de 8 ans, adolescents et adultes

Stages de parkour ouverts aux débutants et à ceux qui pratiquent déjà Stage 8-10 ans – lundi 16 et mardi 17/2/26 Stage 11-14 ans – mardi 17 et mercredi 18/2/26 Stage 15-17 ans – jeudi 19 et vendredi 20/2/26 Stage acrobatie Adultes – mercredi 18/2/26

Palais des Sports Beaulieu / H Arena Île de Nantes Nantes 44200



Afficher la carte du lieu Palais des Sports Beaulieu / H Arena et trouvez le meilleur itinéraire

